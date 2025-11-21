كما وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.

وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.

وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو، وأنهى في يومه الثاني محاكمة كانت مقررة لمدة ثمانية أيام.

وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرغ وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، الأمر الذي نفاه المدعى عليهم.

وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة وبالتالي يستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.