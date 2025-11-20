وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الكرملين استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في فرز أسئلة المواطنين خلال الفعالية السنوية لطرح الأسئلة على الرئيس.

ودعا بوتين، الأربعاء، إلى تشكيل فريق عمل وطني لتنسيق العمل على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية، والتي قال إنها ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية.

ورقص روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي أمام بوتين أمس في معرض أقامه سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، لاستعراض تطوره التكنولوجي.