وبدأت الشكاوى تتزايد بسرعة منذ الساعة 11:48 بتوقيت UTC (2:48 ظهرا بتوقيت مكة)، حيث ظهرت رسائل خطأ شهيرة مثل "حدث خطأ ما" أو "خطأ داخلي في الخادم 500"، وتوقفت الصفحة الرئيسية عن التحديث، وصعب فتح الملفات الشخصية أو إرسال التغريدات.

في الولايات المتحدة وحدها، سجل موقع "Downdetector" أكثر من 18 ألف بلاغ في الذروة، بينما شهدت الهند آلاف الشكاوى إضافية، خاصة من المبدعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى لوحة تحقيق الإيرادات.

والسبب الرئيسي هو عطل تقني واسع في شركة Cloudflare، الشركة الأميركية التي توفر خدمات الحماية وتسريع المواقع لملايين المنصات حول العالم، ومن بين عملائها الكبار "إكس" نفسها، بالإضافة إلى ChatGPT وغيرها.

وأكدت مؤسسة Netblocks المتخصصة في رصد الإنترنت أن المشكلة تقنية بحتة في شبكة Cloudflare العالمية، وليست مرتبطة بأي حجب أو قطع إنترنت على مستوى الدول.

وحتى الآن لم تصدر إكس أو Cloudflare بيانا رسميا، لكن صفحة حالة الخدمة في Cloudflare تظهر أن الفرق الهندسية تعمل على الحل مع مزودين خارجيين، والخدمات بدأت تعود لطبيعتها في معظم المناطق، مع بقاء بعض البطء الخفيف لدى عدد محدود من المستخدمين.