الماء مع بذور الشيا

يمثل ماء بذور الشيا جرعة ترطيب مدعومة بالألياف والبروتين، وأحماض أوميغا 3، والدهون الصحية، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وفقا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث".

وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في:

تحسين الهضم والشعور بالشبع، مما يقلل الجوع.

تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة ببعض الأمراض.

تقوية العظام وزيادة كثافتها.

تحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

ماء الملوخية

يمكن الحصول عليه عن طريق نقع قرون الملوخية في الماء طوال الليل.

ويعتقد أن ماء الملوخية يساعد على:

تنظيم حركة الأمعاء بفضل محتوياته الغنية بالألياف.

تخفيف حدة زيادة الأحماض في المعدة، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ماء جوز الهند

يستخرج من داخل حبات جوز الهند الطازجة، ويعد مصدرا طبيعيا للإلكتروليتات مثل الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم.

ومن فوائده: