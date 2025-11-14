وقد تحدث هذه الميزة تغييرا كبيرا في طريقة استخدام معظم روبوتات الدردشة حتى الآن، وفقا لموقع "925 ماك".

وستعتمد المحادثات الجماعية على نموذج "جي بي تي 5.1"، الذي كشفت عنه الشركة هذا الأسبوع، ما يتيح للمستخدمين داخل المجموعة إدارة النقاش دون طلب من "شات جي بي تي" الرد على كل رسالة، ودون الوصول سريعا إلى حدود الاستخدام.

ويتابع "شات جي بي تي" سير المحادثة، ويقرر متى يجب أن يرد، ومتى يجب أن يلتزم الصمت، بناء على سياق النقاش داخل المجموعة.

وفي حال الرغبة في أن يرد الروبوت على رسالة ما، يجب ذكر إسمه فيها.

كما يتمتع الروبوت بالقدرة على التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية، والإشارة إلى صور الملفات الشخصية.

وتختبر الشركة ميزة الدردشة الجماعية في كل من اليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

وأوضحت الشركة أنها ستعدل الميزة بناء على ملاحظات المستخدمين الأوائل، ومن المرتقب تعميمها في مناطق أخرى لاحقًا.

والأربعاء، أطلقت شركة "أوبن إيه آي" تحديث "شات جي بي تي" 5.1، وذلك لتصحيح الأخطاء والنواقص التي اشتكى منها المستخدمون في نموذج "شات جي بي تي" 5.

وقدمت تحديث نسختين هما "إنستانت"، و"ثينكينغ"؛ فالأولى أكثر ذكاء ودقة في تنفيذ العمليات، بينما الثانية قادرة على التفكير والتحليل المنطقي وفقا للشرك