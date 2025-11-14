وكان رواد الفضاء الثلاثة في مهمة تناوب لمدة 6 أشهر بالمحطة، وكان من المفترض أن يعودوا بعد 4 أيام من وصول الطاقم الجديد في الأول من نوفمبر الجاري.

لكن عودتهم فشلت بعد الاعتقاد بأن مركبتهم الفضائية "شنتشو 20" تعرضت للاصطدام بقطعة صغيرة من الحطام الفضائي.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أنهم سيعودون بدلا من ذلك باستخدام مركبة "شنتشو 21".

وسافر رواد الفضاء تشن دونغ وتشن غونغروي ووانغ جيه، إلى محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" في أبريل الماضي.

وقال مكتب الهندسة الفضائية المأهولة الصيني، الثلاثاء، إنهم كانوا "في حالة جيدة، ويعملون ويعيشون بشكل طبيعي".

وجلبت مهمة "شنتشو 21" الأخيرة فئرانا لإجراء تجارب، وهي المرة الأولى في برنامج الفضاء الصيني.