وأوضحت "غوغل"، في وثيقة حديثة، أن على مستخدمي الهواتف الذكية تجنب استخدام شبكات "الواي فاي" العامة "كلما أمكن ذلك".

وأشارت الشركة إلى أن هذه الشبكات "قد تكون غير مشفرة ويسهل استغلالها من قبل المهاجمين"، ما يعني إمكانية اعتراض البيانات المنقولة عبرها.

وأكدت الشركة الأميركية، في تقرير بعنوان "خلف الشاشة"، أن إدخال المعلومات البنكية، أو بيانات تسجيل الدخول أثناء الاتصال بشبكة "واي فاي" عامة "قد يعني تسليم البيانات مباشرة إلى قراصنة الإنترنت".

وحثت الشركة المستخدمين على مراقبة حساباتهم البنكية وتقارير الائتمان بانتظام، وتثبيت آخر التحديثات الأمنية.

ومن جهتهم، أكد خبراء الأمن السيبراني ضرورة تجنب استخدام الشبكات العامة، خصوصا عند نقل معلومات حساسة.

وقال المحاضر في الأمن السيبراني بجامعة أوكسفورد، ماني نيري، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تحذير "غوغل" "منطقي"، مضيفا أن "الواي فاي العام يمكن أن يكون خطيرا لأن العديد من هذه الشبكات غير المشفرة، ما يسمح للقراصنة على نفس الشبكة بمحاولة اعتراض البيانات، أو حتى إنشاء نقاط اتصال مزيفة لخداع المستخدمين".

وفي نفس السياق، أكد الخبير في الأمن السيبراني، أوليفر باكستون أن القراصنة يستخدمون الشبكات المجانية لتنفيذ هجماتهم.

وفي بعض الحالات، ينشئ المخترقون نقاط اتصال خبيثة لخداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم.

ودعا الخبراء إلى التأكد من الاتصال بالشبكة الأصلية، وإيقاف ميزة الاتصال التلقائي بالشبكات لتفادي الانضمام المفاجئ إلى شبكة مزيفة.

وفي حال الاضطرار لاستخدام شبكات واي فاي عامة، يوصي البروفيسور جيمس دافنبورت، من جامعة "باث"، بتجنب إرسال بيانات حساسة، أو إجراء معاملات بنكية.