ويهدف برنامج تجريبي جديد إلى اختبار إمكانية إنتاج مسحوق بروتين يُسمّى Solein، لا يحتاج في تصنيعه سوى الميكروبات والهواء والكهرباء.

وقد طوّرته شركة "Solar Foods" الفنلندية الناشئة، ويعتمد هذا المسحوق الغذائي على اليوريا الموجودة في البول كمصدر للنيتروجين المستخدم في بناء البروتين.

وستموّل وكالة الفضاء الأوروبية مشروعًا لاختبار تصنيع هذا النوع الجديد من الطعام الفضائي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وستكون هذه أول مرة تُستخدم فيها مبادئ تكنولوجيا التخمر الغازي في بيئة فضائية، وقد يكون لذلك تأثير كبير على الأنظمة الغذائية المستقبلية لرواد الفضاء.

وقال أرتّو لووكانين، نائب الرئيس الأول لقسم الفضاء والدفاع في الشركة: "إن سلوك الغازات والسوائل في حالة انعدام الجاذبية يختلف جذريا، ما قد يؤثر بشكل كبير على نقل العناصر الغذائية والغازات اللازمة للميكروبات المنتجة لـSolein.”

وأضاف: "هذا المشروع مجرد البداية. نحن نعمل للوصول إلى قدرة تشغيلية كاملة — أي القدرة على إنتاج Solein ضمن نطاقات إنتاج متعددة في الفضاء. رؤيتنا أن يصبح Solein بحلول عام 2035 البروتين الأساسي لرواد الفضاء".

وستركز المرحلة الأولى من مشروع HOBI-WAN (بكتيريا مؤكسدة للهيدروجين في انعدام الوزن كمصدر للغذاء) على تطوير التكنولوجيا على الأرض، قبل اختبار قدرات التصنيع في بيئة الجاذبية الصغرى.

وقالت أنجيليك فان أومبرغن، كبيرة العلماء في قسم الاستكشاف بوكالة الفضاء الأوروبية: "يهدف هذا المشروع إلى تطوير مورد أساسي سيسمح لنا بتحسين استقلالية رحلات الفضاء البشرية وقدرتها على الصمود، إضافة إلى تحسين رفاهية رواد الفضاء".

وأضافت: "حتى يتمكّن الإنسان من تنفيذ مهام طويلة الأمد على سطح القمر أو ربما التوجه يومًا ما إلى المريخ، ستكون هناك حاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمكّن من البقاء مع الإمدادات المحدودة. ومن خلال هذا المشروع تطوّر وكالة الفضاء الأوروبية قدرة أساسية لمستقبل استكشاف الفضاء".