وكانت "أبل" تخطط لإصدار طراز جديد من "آيفون آير" في خريف عام 2026 بالتزامن مع طرح سلسلة "آيفون 18"، لكن ضعف المبيعات أربك حساباتها، وفقا لما ذكره موقع "ماك رومرز".

منذ إطلاق "آيفون آير" في سبتمبر الماضي، واجه هذا الإصدار المعروف بنحافته وخفته مشاكل في مبيعاته، ما دفع الشركة إلى تقليص عمليات التصنيع، وخفض سلسلة التوريد والإنتاج.

وقامت شركة "فوكسكون"، التي تعد أحد الموردين الرئيسيين لـ"أبل"، بتفكيك جميع خطوط إنتاج الهاتف تقريبا، ولم يتبق سوى خط ونصف قيد التشغيل، ومن المتوقع توقف الإنتاج نهاية هذا الشهر.

وراهنت الشركة على المظهر الجديد للجهاز لإثارة اهتمام المستخدمين، إذ يعد هذا التصميم أول تحديث جوهري في شكل هواتف الآيفون منذ إطلاق نسخة آيفون "إكس" سنة 2017.

لكن تقليص وزن الهاتف وتنحيفه تطلب بعض التنازلات مثل تصغير البطارية، والاكتفاء بكاميرا خلفية واحدة، ولكن بثمن مرتفع.

وحاولت الشركة إصدار سلسلة هواتف "آيفون ميني" ذات الشاشة الصغيرة لكنها لم تحقق المبيعات المطلوبة، وبعدها ابتكرت الشركة نموذج "الآيفون بلس" الأكبر حجما كخيار أرخص من الآيفون "برو ماكس"، إلا أن هذا الطراز لم ينجح أيضا، ما دفع الشركة لطرح "آيفون آير".

وأوضح المصدر، أن "أبل" تعمل الآن على تطوير نسخ الجيل الثاني من "آيفون آير"، ومن المرجح أن تتسم بوزن أخف ونظام تبريد، وسعة بطارية أكبر، ويحتمل أيضا أن تعيد الشركة النظر في تصميم الجهاز.

وكانت الشركة الأميركية تخطط لإطلاق سلسلة "آيفون 18" والآيفون القابل للطي في خريف عام 2026، وإصدار "الآيفون 18" و"الآيفون 18 برو" في أوائل عام 2027، ومن المحتمل أن يطرح الجيل الثاني من "آيفون آير" في ذات التوقيت.