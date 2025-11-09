ويعتبر المذنب الجديد ثالث جرم مؤكد يأتي من خارج النظام الشمسي بعد "أومواموا" الذي رصد عام 2017، و"بوريسوف" المكتشف عام 2019، مما جعله محور اهتمام عالمي من وكالات الفضاء الكبرى التي سارعت إلى متابعته ودراسته.

وأعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المسبار التقط الصور بين 1 و4 أكتوبر الماضي، بواسطة كاميرا عالية الدقة خاصة به، رغم صعوبة تعقب المذنب الذي يتحرك بسرعة 58 كيلومترا في الثانية ويبعد نحو 29 مليون كيلومتر عن المريخ.

وأظهرت الصور التي استقبلتها المحطات الأرضية الصينية النواة والغلاف الغازي للمذنب بوضوح ممتدا لآلاف الكيلومترات، في إنجاز علمي جديد يعزز موقع الصين بسباق استكشاف الفضاء العميق.