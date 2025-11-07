وكشفت دراسة أجرتها جامعة تورنتو متروبوليتان وجامعة لافال في كندا، أن استخدام الهاتف خلال فترات الليل، وقبل النوم لا يؤثر على جودة النوم كما يعتقد.

وشارك في الدراسة، التي أُجريت في أنحاء كندا، أكثر من ألف شخص بالغ، وطلب منهم الإجابة عن أسئلة تتعلق باستخدامهم للأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وعلاقة ذلك بجودة نومهم.

وتوصل الباحثون إلى أن جودة النوم الإجمالية كانت متشابهة بين الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات كل ليلة، وأولئك الذين لا يستخدمونها مطلقا.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية "سليب هيلث"، أن البالغين الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بشكل شبه يومي، سجل لديهم أفضل توقيت للنوم، وأفضل مستوى من اليقظة أثناء النهار.

وبالمقابل، سجل لدى الأشخاص الذين لا يستخدمون الشاشة، أقل من مرة في الأسبوع، أعلى مستويات انتظام النوم والرضا عنه.

وقالت المتخصصة في دراسة اضطرابات النوم والمزاج في جامعة تورنتو متروبوليتان، كولين كارني، إن الدراسات السابقة لموضوع "الضوء الأزرق" لم تأخذ في الحسبان عوامل مثل العمر، والتوقيت، وشدة التعرض لهذا الضوء، عند إصدار التعليمات حول تأثيره.

وأوضحت: "ربما قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر من التعرض المفرط للضوء الأزرق في فترات المساء لدى المراهقين، لأن الحساسية للضوء ترتفع في تلك الفترة، ولكن مع التقدم في العمر نصبح أقل حساسية للضوء، كما أن تغييرات العين تحد من تأثير الضوء على جودة النوم".

ونصحت كارني المستخدمين بمراقبة علاقة جودة نومهم باستخدام الهاتف قبل النوم.

وقالت: "إذا لاحظت أنك تنام وتشعر بتحسن عند التوقف المبكر عن استخدام الأجهزة، فاجعلها عادة جديدة، وإن لم تلاحظ فرقا، كما هو الحال لدى الكثير من المشاركين في الدراسة، فالأجهزة ليست هي المشكلة كما كنا نعتقد".

وكشفت العديد من الدراسات السابقة، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤثر على جودة النوم، ومدته، ويؤثر أيضا على الذاكرة والتركيز.