وتتهم الدعاوى القضائية التي رفعت، الخميس، في محاكم ولاية كاليفورنيا الشركة بالقتل غير المشروع، والمساعدة على الانتحار، والقتل غير العمد، والإهمال.

وتم رفع الدعاوى نيابة عن 6 بالغين ومراهق واحد من قبل المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا.

وتزعم الدعاوى أن "أوبن إيه ي" أصدرت نموذج "جي بي تي -40 "مبكرا عن عمد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعبا نفسيا بشكل خطير. وقد توفي 4 من الضحايا انتحارا.