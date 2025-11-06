وأكد الباحثون أنه لا يوجد، حتى الآن، حل فعال لإعادة ترميم وتجديد الأسنان، وهي مشكلة تؤثر على نصف سكان العالم، وتقدر تكلفتها بحوالي 544 مليار دولار.

وقال البروفيسور ألفارو ماتا، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية والموارد الحيوية بجامعة توتنهام، إن هذا الهلام "جديد، وآمن، وسهل وسريع الاستخدام".

وأوضح ماتا أن هذا الهلام يوضع على الأسنان مباشرة، ولا يحتاج إلى أي تدخل جراحي، متوقعا إطلاقه في الأسواق العام المقبل.

كيف يعمل هذا الهلام؟

أوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، أن هذا الهلام يحاكي طريقة عمل البروتينات الطبيعية التي توجه نمو المينا خلال مرحلة الطفولة.

وعند وضعه على الأسنان يشكل طبقة قوية تملأ الثقوب والتشققات، وبعدها يمتص الأيونات والكالسيوم والفوسفات من اللعاب لتعزيز نمو المعادن بانتظام، وفي النهاية يؤدي إلى استعادة بنية وخصائص المينا الصحية.

وشرح الدكتور أبشر حسن، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذا الهلام يعمل عند وضعه على المينا منزوعة المعادن أو المتآكلة، على تعزيز نمو البلورات بطريقة متكاملة ومنظمة، ما يمكن من استعادة بنية المينا الطبيعية والصحية.

وأكد أن التجارب الميكانيكية التي خضع لها الهلام مثل المضغ، والتعرض للأطعمة الحامضة كشفت أن المينا المتجددة تعمل تماما مثل المينا الطبيعية.

وأوضح ماتا أن هذا الابتكار تفتح الباب أمام إمكانية تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات، لمساعدة المرضى من مختلف الأعمار الذين يعانون من مشاكل الأسنان.

وأكمل:"لقد بدأنا بالفعل هذه العملية من خلال شركتنا الناشئة "مينتيك بايو" ونأمل أن نطرح أول منتجينا العام المقبل. يمكن لهذا الابتكار أن يساعد المرضى من جميع أنحاء العالم".

وذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن هذا الهلام قد يشكل طوق نجاة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تسوس الأسنان.