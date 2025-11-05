وذكرت وكالة الفضاء الصينية، أنه كان من المقرر أن يعود كل من تشن دونغ وتشن تشونغروي ووانغ جيه إلى الأرض، الأربعاء، بعد أن سلموا مفاتيح محطة الفضاء الصينية إلى طاقم جديد، إلا أن رحلتهم أُجلت بسبب الاشتباه في إمكانية تعرض مركبتهم "شنتشو 20" للاصطدام بحطام فضائي.

وقالت الوكالة إنها تجري حاليا تحليلات لتحديد مكان الاصطدام، وتقييم المخاطر، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار المحتملة، أو المدة التي قد تستغرقها عملية الفحص.

ولم تكشف الوكالة عن الموعد المحتمل لعودة رواد الفضاء الثلاثة المعروفين باسم "تايكونوتس".

وأُرسل فريق "تايكونوتس" إلى الفضاء في أبريل الماضي.

وجاء هذا الخبر بعد أيام فقط من احتفال الصين بالإطلاق الناجح لمركبة "شنتشو 21".

ونجحت المركبة الصينية المتطورة في نقل الطاقم الجديد الذي يضم وو في، البالغة من العمر 32 عاما، كأصغر رائدة فضاء صينية تصل إلى محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ"، أي "القصر السماوي".

وبث التلفزيون الصيني الرسمي مراسم تسليم المحطة إلى الطاقم الجديد.

وكان من المقرر أن يعود رواد الفضاء الثلاثة إلى الأرض، ولكنهم عالقون في الفضاء.

وأوضحت الوكالة الصينية، أنها قررت تأجيل رحلة العودة لضمان سلامة وصحة رواد الفضاء.

وذكرت شبكة"سي إن إن" الأميركية أن هذه التطورات أثارت قلق واشنطن، التي تسابق الزمن لإعادة إرسال رائد فضاء أميركي إلى القمر، خصوصا بعد حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركة المواطنين الصينيين في برامج وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".