وقالت الشركة، الثلاثاء، في مدونتها إن هذه التجربة ستساعد المستخدمين على متابعة المحادثات دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

ويمكن هذا التطبيق، من قراءة الرسائل والرد عليها وتلقي إشعارات المكالمات، إضافة إلى تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها.

كما أدرجت الشركة إمكانية إرسال ردود سريعة باستخدام الرموز التعبيرية، إلى جانب عرض صور وملصقات بدقة أوضح، وإمكانية الاطلاع على جزء أكبر من سجل الدردشة أثناء القراءة.

وأكدت الشركة أن جميع الرسائل والمكالمات ستظل محمية بتقنية التشفير التام، مثل تطبيقاتها على الهواتف.

وأوضحت الشركة في مدونتها، أنها تخطط لإضافة المزيد من الميزات لهذه النسخة مستقبلا، من أجل تحسين تجربة المستخدم.

وسيتوفر هذا التطبيق على ساعة "أبل" "ووتش سيريس 4" والإصدارات الأحدث منها، أو الساعات التي تعمل بنظام "واتش أو إس 10".

وكانت شركة "أبل" قد أطلقت، في وقت سابق من هذا العام، نسخة خاصة بأجهزة الآيباد.