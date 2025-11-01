واستجابة لهذا الإقبال، خصصت شركة "غوغل" عروضًا حصرية، تنوعت بين الاشتراكات المجانية لمدة شهر أو شهرين، وبين الاشتراكات المخفضة لنسختها المدفوعة من "جيميناي"، وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز انتشار تطبيقها في مصر، بعد الإقبال غير المسبوق عليه.

وفي هذا السياق، قال الخبير التقني المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي المهندس أحمد عبد الفتاح، إن عروض غوغل طبيعية، فالشركة لاحظت الإقبال الكبير على توليد الصور الفرعونية بالذكاء الاصطناعي في مصر، وتحركت على هذا الأساس لتقدم عوامل جذب إضافية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اجتذبت شريحة كبيرة من المصريين، يمكن أن تتجاوز أعدادهم 4 ملايين مصري على أقل تقدير، لصناعة صور بالزي الفرعوني وبأفكار مختلفة، احتفالًا بهذه المناسبة المهمة.

ولفت إلى أن جميع المؤثرين على الميديا، وكذلك جميع الفنانين والإعلاميين، ومسؤولين في الحكومة المصرية، وأعداد ضخمة من المواطنين، تتزين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور شخصية لهم، يرتدون فيها الزي الفرعوني أو في أجواء فرعونية.

وتابع: "تتنوع الصور بين ارتداء الملابس الفرعونية التقليدية، أو الملابس الأميرية والملكية، وكذلك اختار تطبيق (جيميناي) أجواء وخلفيات للصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي على مراكب نيلية قديمة، ومعابد، وتماثيل فرعونية وأهرامات ومسلات، وغيرها من المشاهد الأثرية".

وكشف الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، عن أن القائمين على برمجة غوغل جيميناي، وكذلك برنامج "شات جي بي تي"، عمدا خلال الساعات القليلة الماضية إلى إضافة آلاف الصور لتدريب البرامج عليها لتلبية احتياجات وطلبات المصريين المختلفة لتوليد الصور المبهجة.

احتفاء الشعب المصري

من جانبه، قال مدير إدارة البرمجة وتدريب الذكاء الاصطناعي بالمركز التكنولوجي المصري المهندس أحمد حسيب، إن احتفاء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف الكبير، حققت فائدة كبيرة لبرامج الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يخص الاطلاع على رغبات المصريين.

وأوضح، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الساعات الأخيرة شهدت جولة تدريبية خاصة لهذه البرامج الذكية، للتمكن من تلبية متطلبات ورغبات المصريين، الذين طالبوا بتوليد صور شخصية بأزياء مختلفة، وكثير منها لم يكن موجودًا بالفعل لدى هذه البرامج.

بالإضافة إلى ذلك، وفق حسيب، تعد الطلبات الخاصة بالصور، بمختلف أنواعها، نوعًا من التدريب بالنسبة لتطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي، لا سيما "غوغل جيميناي"، إذ أرسلت شركة غوغل رسائل إلى الملايين، تعلن فيها عن تخفيضات كبيرة وعروض مجانية.

وعن هذه العروض، قال إنها أمر منطقي، فالشركة العالمية لاحظت نشاطًا مرتفعًا وغير معتادًا لأحد تطبيقاتها وبرامجها، وبالتالي ستسعى إلى تحسين انتشار هذا البرنامج في البيئة التي شهد الإقبال المتزايد، من خلال تقديم عروض، إما مجانية مشجعة على الاستخدام أو مخفضة.

وأردف: "خفضت شركة غوغل أسعار الاشتراك في باقات برنامجها للذكاء الاصطناعي، إذ انخفض سعر اشتراك باقة "إيه آي بلس" من 250 جنيهًا شهريًا إلى 124 جنيهًا، كما انخفض اشتراك باقة "إيه آي برو" من 700 جنيه شهريًا إلى "صفر" ليكون مجانًا لمدة شهر".

أما الاشتراكات ذات الإمكانات الضخمة، والتي تستخدمها الشركات الكبيرة، مثل "إيه آي ألترا"، فيوضح حسيب أنها انخفضت من 8 آلاف و800 جنيه إلى 4 آلاف و400 جنيه، أي بانخفاض نسبته 50 بالمئة، وهذه الباقة تعد الأكبر قيمة وقدرة ضمن برنامج "غوغل جيميناي" الذكي.

نهضة عالمية لمصر

بدوره، كشف الخبير في شؤون المصري بوزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد عبد الحميد، أن افتتاح المتحف المصري الجديد يعد المناسبة الأهم خلال العقد الحالي، فيما يتعلق بقطاع السياحة والآثار في مصر، لا سيما أنه يتزامن مع نهضة عالمية لمصر في هذا المجال.

وأشار في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن احتفال المصريين بهذه المناسبة جاء غير متوقعًا، إذ انتشرت صور فرعونية لأشخاص حقيقيين وغزت مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر يترك لدى العالم كله انطباعًا قويًا عن اعتزاز الشعب المصري بجذوره وأصوله.

وأكد أن هذه الاحتفالية الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن مرتبة أو مخططة، وإنما نبعت من شعور داخلي لدى ملايين المصريين بالانتماء لهذه الدولة وحضارتها التي تمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، والتي تركت إرثًا عملاقًا تحصد الأجيال الجديدة خيره حتى الآن.

وفيما يتعلق بالأجواء الاحتفالية المتوقعة غدًا السبت، قال الدكتور أحمد عبد الحميد إن العالم كله سيشهد احتفالًا أسطوريًا، إذ إن التجهيز لهذا الافتتاح يتم منذ أشهر طويلة، ومن المنتظر أن يكون مبهرًا ويتناسب مع حجم وقيمة الآثار المعروضة في المتحف، والتي لا تقدر بثمن.

وأشاد الخبير الأثري بوضع كبار المشاهير صورهم بالزي الفرعوني، وعلى رأسهم النجم المصري الفرعون محمد صلاح، والذي يعد خير دعاية لبلاده وآثارها القيمة، لا سيما أنه واحد من أكثر المصريين شهرة، ويحظى باحترام مئات الملايين حول العالم.