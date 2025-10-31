وقال خبير الصحة العامة، الدكتور ديفيد سييسبيديس في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي:"الكثير من الأشخاص يرتكبون خطأ أثناء تحضيرهم فاكهة الفراولة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع:"للأسف، تعد الفراولة من أسوأ الفواكه التي يمكن تناولها، فهي تجمع المبيدات الحشرية أكثر من أي فاكهة أخرى، والأسوأ من ذلك أن معظم الناس يرون أن شطفها بالماء كاف لإزالتها".

وأضاف:"الخطأ الأكثر شيوعا هو وضعها تحت الصنبور لخمس ثوان ثم حفظها في الثلاجة، فهذا لا يزيل بقايا المبيدات، بل يجعلها تفسد بشكل أسرع".

ونصح الدكتور بنقع الفراولة في ماء مالح لمدة 10 دقائق، ثم شطفها بعد ذلك للتأكد من نظافتها.

وأوصى بتجفيف الفاكهة، وحفظها في وعاء جيد التهوية، مؤكدا أن هذه الطريقة تساعد على حفظها.

تحذير من المبيدات على الفراولة

وكانت منظمة "بيستيسايد أكشن نيتورك يو كيه" البريطانية والتي تعمل في مجال الحد من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة، في تقرير لها سنة 2024، أن الفراولة تحتوي على مبيدات حشرية، وتعد "الأسوأ على الإطلاق"، مقارنة بالفواكه الأخرى.

وتبقى هذه المبيدات في البيئة لفترة طويلة، ويمكن أن تتراكم في أنسجة الدم والعظام، وقد تسبب مشاكل صحية.

فاكهة مهمة

وتضم القائمة أيضا العنب، والكرز، والسبانخ، والطماطم، والخوخ. ورغم ذلك، تعرف الفراولة بغناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ولها فوائد كبيرة على إدارة نسبة السكر في الدم، وصحة القلب.

كما تحتوي الفراولة على سعرات حرارية منخفضة، ونسب جيدة من فيتامين "سي" والمغنيسيوم، وفيتامين "بي 9" والبوتاسيوم.

وذكرت منصة "هيلث لاين"، أن الفراولة تحمي من السرطان، وذلك عبر تثبيط تكوين الأورام والخلايا السرطانية بفضل محتوياتها