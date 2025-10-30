وأوضحت الدراسة السريرية، التي أجرتها الباحثة لورينا مارتينيث-ثامورا من جامعة ميغيل إيرنانديث في إسبانيا، أن مركب "الهيدروكسي تيروسول" الموجود في الزيتون، ينشط مسارات أساسية لحماية الدماغ.

ويعد "الهيدروكسي تيروسول" من أهم المركبات الموجودة في الزيتون، وقد حظي باهتمام واسع خلال العقدين الماضيين، لما له من خصائص تشمل مقاومة الأكسدة، والالتهابات، والسرطان والسكري، إضافة إلى حماية القلب، والجهاز العصبي، والجهاز المناعي.

وكشفت الدراسة، أن هذا المركب يستطيع تعديل الأنشطة المناعية العصبية، وتنشيط مسارات مضادات الأكسدة، وتنظيم محاور الذاكرة والإدراك والمزاج، والتفاعل مع مناطق دماغية مثل الحُصين، والقشرة المخية.

وأوضحت الدراسة أيضا، أن هذا المركب يحسن منظومة مضادات الأكسدة داخل الدماغ، ويقلل أضرار الأكسدة في البروتينات والحمض النووي، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الدماغ.

كما يقلل "الهيدروكسي تيروسول" من إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهاب في خلايا الميكروغليا، وهي خلايا مناعية مقيمة في الدماغ تعمل كالبلاعم لحمايته من العوامل الممرضة.

وأظهرت العديد من التجارب السريرية، أن زيادة استهلاك "الهيدروكسي تيروسول"، سواء من زيت الزيتون الغني به أو الأطعمة التي تحتوي عليه، ترتبط بتحسين الدورة الدموية الدماغية، واستقرار الحاجز الدموي الدماغي، وتنظيم المناعة العصبية.

كما ربطت أبحاث أخرى هذا المركب بتحسين الذاكرة والانتباه، خصوصا لدى كبار السن.

وقدمت العديد من الطلبات لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، لاعتماد "الهيدروكسي تيروسول" كمادة غذائية مضادة للأكسدة لاستخدامها في الأغذية لدعم الصحة العقلية والأوعية الدموية