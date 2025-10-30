وأوضح باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن السائل الدماغي الشوكي – المسؤول عن تنظيف الدماغ من الفضلات المتراكمة خلال اليوم – يلعب دورا رئيسيا في اضطراب الانتباه.

ففي الظروف الطبيعية، يقوم هذا السائل أثناء النوم بـ"غسل" الدماغ من السموم، لكن اضطرابات النوم تعيق هذه العملية الحيوية. ونتيجة لذلك، يحاول الجسم تعويض ما فاته من تنظيف بعد الاستيقاظ، مما يؤدي إلى تشوش الذهن وضعف التركيز، وهي الحالة المعروفة بـ"ضباب الدماغ" في الصباح الباكر.

وللتأكد من هذه الفرضية، جند الباحثون 26 متطوعا خضعوا لاختبارات ذهنية بعد ليلتين، إحداهما من دون نوم كاف، والأخرى بعد راحة تامة. وقد تم تسجيل نشاط الدماغ باستخدام التخطيط الكهربائي، ورصد حركة السائل الدماغي الشوكي عبر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

خلال التجربة، طلب من المشاركين التفاعل مع رموز بصرية محددة، وكانت النتائج واضحة: أداء من حرموا من النوم كان أضعف بكثير، حيث تميزوا بردود فعل أبطأ، وأحيانا لم يلاحظوا التغييرات البصرية إطلاقا.

كما كشفت الصور أن السائل الدماغي الشوكي يتدفق خارج الدماغ أثناء لحظات فقدان التركيز، ثم يعود مجددا عند استعادة الانتباه.

وأوضحت البروفيسور لورا لويس، المشرفة على الدراسة، أن اضطراب النوم يجعل موجات السائل الدماغي تظهر بشكل غير معتاد خلال اليقظة، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في التركيز كـ"ثمن" لهذه الظاهرة.