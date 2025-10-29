وأضاف شميت في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على قناة "سكاي نيوز عربية" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، أن التقديرات التي تتحدث عن فقدان مليار وظيفة خلال العقد المقبل بسبب الذكاء الاصطناعي "خاطئة على الأرجح".

وتابع: "الذكاء الاصطناعي يزيد من الكفاءة والإنتاجية. فالشركات لا تطبق هذه الأنظمة إلا بهدف تحقيق أرباح أكبر، وهذه الأرباح يعاد ضخها في الاقتصاد لتوليد مزيد من الوظائف. نعم، هناك وظائف ستلغى، لكن مقابل كل وظيفة مفقودة، هناك أكثر من واحدة تخلق".

أميركا والصين في الذكاء الاصطناعي

ومن جانب آخر، أشاد شميت بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الذكاء الاصطناعي، قائلا إن "ترامب اتخذ موقفا واضحا بالقول: أميركا ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، لقد تبنى موقفا يقوم على هيمنة أميركا، وبصراحة، الأوروبيون لا يمتلكون أسواق رأس المال ولا الرقائق (المعالجات) اللازمة لتحقيق ذلك، لذلك يجب أن يأتي من أميركا".

وأوضح شميت أن الولايات المتحدة "تتصدر السباق حاليا بفضل أسواقها المالية العميقة التي تمكن الشركات من جمع تريليونات الدولارات للاستثمار في التكنولوجيا، إضافة إلى قدرتها على تطوير الحلول التقنية المعقدة".

ومع تفاؤله بموقع أميركا، قلل شميت من سرعة لحاق الصين بالركب، مشيرا إلى أنها "تفتقر إلى عمق أسواق رأس المال ولا تمتلك التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الرقائق".

لكنه أشار إلى أن الصين تتبع استراتيجية مختلفة، تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الأعمال أكثر كفاءة. وقال: "أعتقد أن أميركا ستفوز في سباق الذكاء، لكن بيكين قد تتفوق في سباق التنفيذ، وهذا يشكل تحديا لواشنطن".

انتقاد سياسة الهجرة

وفي سياق آخر، انتقد شميت السياسات الأميركية تجاه الهجرة، واصفا إياها بـ"الخطأ المستمر منذ عقود".

وأضاف: "أكثر من نصف شركات وادي السيليكون أسسها مهاجرون، مثل سيرجي برين مؤسس غوغل المهاجر من روسيا. تخيلوا لو أن والده لم يسمح له بدخول أميركا".

واعتبر شميت أن تشديد القيود على الهجرة العلمية "يضر بمستقبل الابتكار الأميركي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "يجب أن تستقطب العقول المتميزة، تمنحهم فرص التعليم المتقدم، وتحتفظ بهم داخل البلاد".

وقال: "من غير المنطقي أن ندرب فيزيائيا صينيا في جامعاتنا، ثم نرسله إلى بلاده ليؤسس شركة كمية تنافسنا. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم".