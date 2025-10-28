وقدّم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 4 طرق طبيعية للتخلص من الحساسية الموسمية.

تجنب المواد المثيرة للحساسية

تجنب حبوب اللقاح والأعشاب والأشجار، وأبواغ العفن التي تنتشر بعد الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

إغلاق النوافذ في المنزل، والمكتب، والسيارة لمنع دخول حبوب اللقاح.

استخدام جهاز لتنقية الهواء

الاستحمام وتغيير الملابس فور العودة من الخارج.

غسل الأنف والجيوب الأنفية

استخدام جهاز ضغط، أو حقنة مطاطية لشفط الجيوب الأنفية بمحلول ملحي.

وتعمل هذه التقنية على تنظيف الجيوب الأنفية من مسببات الحساسية، ولها تأثير مهدئ ومرطب على الأنسجة الملتهبة للأنف، والممرات الجيبية.

كشفت دراسة أن تنقية الأنف بمحلول ملحي يقلل من شدة الحساسية الموسمية لدى كل البالغين.

ويمكن تحضير المحلول في المنزل، أو شراؤه من المتاجر.

الوخز بالإبر

يساعد الوخز بالإبر على موازنة الطاقة وتخفيف الأعراض، واستعادة الحيوية.

وتشير عدة أبحاث إلى أن الوخز بالإبر يقلل أعراض الحساسية الموسمية، عن طريق خفض مستويات المواد الملتهبة التي يفرزها الجهاز المناعي.

وتوصي الأكاديمية الأميركية لجراحة الأنف، والأذن، والحنجرة، بتقديم الوخز بالإبر كخيار للأشخاص المهتمين بالعلاجات غير الدوائية.

العلاجات العشبية

أظهرت العديد من الدراسات أن بعض العلاجات العشبية تساعد على الوقاية، وتسريع الشفاء من الحساسية الموسمية.

وكشفت أبحاث محدودة أن مفعول مستخلصات نبتة "الباتربور" أو "البتسيتس" يشبه مفعول بعض الأدوية المضادة للحساسية.

ويوصي الأخصائيون باستخدام مضادات الهيستامين، بدلا من العلاجات العشبية لتجنب آثار جانبية غير مرغوب فيها.