وقدمت مجلة "هيلث" الصحية، استنادا إلى آراء خبراء تغذية، 5 طرق صحية لطهي البيض.

السلق بالقشرة، أو بدونها

تعد هذه الطريقة الخيار الأنسب للأشخاص الذين يسعون لتقليل استهلاك الدهون.

وأوضحت أخصائية التغذية مريم زخاري، أن البيض المسلوق جزئيا أو كليا يحتفظ بجميع العناصر الغذائية.

وأظهرت أبحاث، أن السلق يزيد قابلية امتصاص مضادات الأكسدة الموجودة في البيض، مقارنة بطرق أخرى مثل الخفق.

البيض المخفوق

الخفق هو أكثر الطرق شيوعا وسهولة لتحضير البيض.

وينصح باستخدام زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو للطهي بدلا من الزبدة، لأن الزيوت تضيف عناصر غذائية تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

ويمكن تعزيز القيمة الغذائية للبيض المخفوق عبر إضافة خضروات مثل الفلفل الحلو، والسبانخ، والفطر، أو الطماطم.

إضافة بياض

يحتوي صفار البيض على معظم الفيتامينات والمعادن والدهون، بينما يحتوي البياض على البروتينات، وخال من الدهون والكولسترول.

وفي حال اتباع نظام غذائي منخفض الكولسترول، ينصح بإضافة بياض البيض إلى البيضة الكاملة، وطهيه مخفوقا أو على شكل أومليت.

وقالت أخصائية ومرشدة التغذية هيلين تيو، إن إضافة بياض البيض إلى بيضة كاملة طريقة ممتازة لإضافة المزيد من البروتين دون إضافة، أي دهون، أو كوليسترول.

البيض المخبوز

يعتبر خبز البيض طريقة مريحة، وخيارا ممتازا لتحضير الوجبات بسرعة، وذلك عبر إضافة البيض إلى خضروات مثل الفلفل والسبانخ والفطر والطماطم.

الأومليت

ينصح بإضافة بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو إلى البيض، والحرص على طهيه في مقلاة نظيفة.

وأوضحت زخاري، أن "استخدام مقلاة غير لاصقة سيساعد على تقليل الدهون المضافة، كما أن إضافة الخضروات يزيد من نسبة الألياف ومضادات الأكسدة ومن حجم الوجبة".