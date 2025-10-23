وتوصلت الدراسة المنشورة في دورية "جينوميك بسيكياتري"، وأجراها باحثون من جامعة "إدنبرة" الإسكتلندية، إلى وجود رابط جيني بين معدل الذكاء في سن مبكرة، وطول العمر.

وحلل الباحثون بيانات جينية للوظائف الإدراكية لدى أكثر من 400 ألف طفل، تراوحت أعمارهم بين 6 و18 سنة، وقارنوها ببيانات جينية تتعلق بطول العمر.

وتوصل الباحثون إلى رابط قوي بين الذكاء وطول العمر، إذ أن الأطفال الأذكياء عاشوا لفترة أطول مقارنة بأقرانهم العاديين.

وقال ديفيد هيل، أحد مؤلفي الدراسة، لصحيفة "ديلي ميل": "هناك عدة أسباب قد تفسر ذلك".

وأضاف: "أحد الأسباب هو أن المستوى الأعلى من القدرة المعرفية في الطفولة يؤدي إلى تحصيل تعليمي أكبر، مما يؤدي بدوره إلى الوصول إلى بيئات تدعم صحة جيدة".

وتابع: "أما الافتراض الثاني فهو أن المتغيرات الجينية المرتبطة بمستوى أعلى من القدرة المعرفية في الطفولة تؤدي إلى تطوير جسم وعقل أكثر قدرة على مقاومة التأثيرات البيئية الضارة".

لكنه نبه إلى أن هذه النتائج لا تثبت وجود رابط حتمي، مشيرا إلى أن تغير البيئة يمكن أن يغير الجينات، والعلاقة بين القدرة المعرفية وطول العمر.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير الأداء المعرفي للأطفال في مرحلة الصغر يمتد إلى ما هو أبعد من الإنجازات الأكاديمية ليؤثر على طول العمر.