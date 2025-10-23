وذكر تقرير لموقع فيري ويل هيلث أن قلة التعرض لأشعة الشمس ترتبط بآثار سلبية على صحة الإنسان، في حين أن الإفراط في التعرض لها قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتشير الإحصاءات إلى أن ربع الأميركيين يعانون من نقص فيتامين "د"، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم نمو العظام وحمايتها، وتقوّي الجهاز المناعي، وتساعد في تنظيم المزاج والنوم.

ويؤدي انخفاض مستويات هذا الفيتامين في الجسم إلى فقدان الكتلة العظمية، وضعف العضلات، وصعوبة التركيز، واضطرابات النوم، وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض، إلى جانب تأثيره السلبي في الحالة النفسية والمزاجية.

من جهة أخرى، يساهم التعرض المعتدل لأشعة الشمس في تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد على تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.

طرق طبيعية لرفع مستوى السيروتونين:

قضاء وقت كافٍ في الشمس لتحفيز الدماغ على إنتاج الهرمون.

ممارسة الرياضة بانتظام، إذ يرفع النشاط البدني مستويات السيروتونين.

التأمل وتجديد طاقة الدماغ لتقليل التوتر وتعزيز الإيجابية.

التغذية الذكية عبر تناول الخضروات، والشوكولاتة الداكنة، والجوز.

تأثير أشعة الشمس على النوم

يساعد التعرض لضوء الشمس في الصباح على تنظيم دورة النوم والإيقاع اليومي للجسم، كما يعزز النشاط والحيوية خلال اليوم.

المشي الصباحي.. فائدة مضاعفة

يُنصح بإدراج المشي الصباحي تحت أشعة الشمس ضمن الروتين اليومي، لما له من فوائد على الصحة الجسدية والنفسية.

ويُفضل تناول وجبة فطور مغذية قبل الخروج، وممارسة التأمل أثناء المشي، أو التحدث مع صديق لرفع المعنويات.

ويشدد الخبراء على أهمية الاعتدال في التعرض للشمس وتجنب البقاء لفترات طويلة تحتها، لتفادي خطر الإصابة بسرطان الجلد، وخاصة الميلانوما.