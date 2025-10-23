وأظهرت بيكون البالغة من العمر 65 عاما، تحسنا فوريا في حركة أصابعها بينما كان الجرّاحون يُحفّزون دماغها بتيار كهربائي.

وخضعت بيكون لعملية التحفيز العميق للدماغ بعد معاناتها من أعراض مرض باركنسون، وذلك خلال عملية استغرقت أربع ساعات في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتم تشخيص حالة بيكون عام 2014، وكان المرض قد أثّر على قدرتها على المشي، والسباحة، والرقص، وعزف الكلارينيت.

لكن العملية أدّت إلى تحسّن فوري في حركة أصابعها، مما مكّنها من العزف بسهولة من جديد.

وأجريت العملية على بيكون وهي في كامل وعيها، حيث أخضعها الجراحون للتحفيز الكهربائي للدماغ لتخفيف الأعراض، عقب منحها تخديرا موضعيا لتخدير فروة الرأس والجمجمة أثناء العملية.

ويُعدّ هذا النوع من الجراحة مناسبا للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل باركنسون، إذ يعتمد على زرع أقطاب كهربائية داخل الدماغ لإرسال نبضات تُنظّم النشاط العصبي.

وقالت بيكون: "أتذكر أن يدي اليمنى بدأت تتحرك بسهولة أكبر بمجرد تشغيل التحفيز الكهربائي، وقد انعكس ذلك مباشرة على قدرتي في العزف على الكلارينيت، وكان ذلك مفرحا للغاية".

وأضافت: "بدأت ألاحظ أيضا تحسنا في قدرتي على المشي، وأنا متحمسة للعودة إلى السباحة والرقص لأرى إن كانت قدراتي قد تحسنت أيضا لممارستها".

وبدوره قال البروفيسور كيومارس أشكان، أستاذ جراحة الأعصاب الذي أجرى العملية: "قمنا بعمل ثقوب في جمجمة بيكون بحجم نصف قطعة نقدية صغيرة، بعد تثبيت إطار على رأسها مزوّد بإحداثيات دقيقة، يعمل كنظام ملاحة لتوجيهنا إلى المواقع الصحيحة داخل الدماغ لزرع الأقطاب الكهربائية".

وأوضح أنه "بمجرد وضع الأقطاب في الجانب الأيسر من دماغ بيكون، وتشغيل التيار، لاحظنا تحسنا فوريا في حركة يدها اليمنى. وحدث الأمر نفسه عندما زرعنا الأقطاب في الجانب الأيمن من الدماغ".

وتابع أشكان قائلا: "بما أن بيكون عازفة كلارينيت ماهرة، اقترح الفريق أن تُحضر آلتها الموسيقية إلى غرفة العمليات لمعرفة ما إذا كانت الجراحة ستحسّن قدرتها على العزف، وهو أحد أهدافها الأساسية من العملية".

وختم بالقول: "كنا مسرورين جدا عندما رأينا تحسنا فوريا في حركات يديها، وبالتالي في قدرتها على العزف، بمجرد بدء التحفيز الكهربائي في الدماغ".