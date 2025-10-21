وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان خلال بث حي إن المنتج الجديد "متصفح إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي صنع بالاعتماد على تشات جي بي تي".

وتحاول "أوبن إيه آي" تعزيز موقعها التنافسي بمواجهة "غوغل" التي تسرع في المقابل خطواتها عبر تقوية قدرات الذكاء الاصطناعي في منصاتها المختلفة.

وفي يوليو الماضي، قالت أفادت رويترز بأن أوبن ايه آي تستعد لإطلاق متصفح ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن وكيل الشركة الذكي المعروف باسم اوبريتر إيه آي. ومن المتوقع أن يمكن هذا الوكيل المستخدمين من تنفيذ مهام مثل حجز المطاعم تلقائيا، وملء النماذج، وإجراء مهام أخرى داخل المتصفح بشكل آلي.