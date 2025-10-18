المنصة المملوكة لشركة ميتا أعادت تنظيم شريط القوائم السفلي كليا — وهو الشريط الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الصفحة الرئيسية والبحث والرسائل القصيرة وميزة الريلز.

لكن التحديث الجديد يعني أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على النقر أسفل الشاشة لنشر صورة جديدة، كما أن السحب الجانبي الآن يؤدي إلى الانتقال بين الصفحة الرئيسية والرسائل والريلز — حتى دون قصد المستخدم.

في التصميم السابق، كان الشريط السفلي يضم خمس أيقونات أساسية: الصفحة الرئيسية، البحث، إنشاء منشور جديد، الريلز، الملف الشخصي.

أما الآن، فقد تبدلت مواقع البحث والريلز، كما أُزيلت أيقونة النشر من المنتصف وحلّت محلها أيقونة الرسائل المباشرة على شكل طائرة ورقية، في حين نُقلت أيقونة النشر (+) إلى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "التصميم الجديد لإنستغرام يزعجني أكثر مما أستطيع وصفه. أحاول السحب لرؤية صورة أخرى في المنشور، فأجد نفسي في صفحة مختلفة تماما".

وكتب آخر: "واجهة إنستغرام الجديدة مزعجة للغاية".

التغيير الأبرز الآخر هو إمكانية التنقل بالسحب بين أقسام التطبيق كما لو كانت تبويبات على الحاسوب، غير أن هذا تسبب في ارتباك المستخدمين لأن نفس حركة السحب تُستخدم أيضا لتصفح صور المنشورات المتعددة.

يُذكر أن إنستغرام، الذي انطلق عام 2010 كتطبيق بسيط لمشاركة الصور قبل استحواذ مارك زوكربيرغ عليه عام 2012، تحوّل خلال العقد الأخير إلى منصة تهيمن عليها مقاطع الفيديو القصيرة استجابة لمنافسة تيك توك.