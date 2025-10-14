الدراسة المنشورة في مجلة "المعهد الوطني للسرطان" طورت اختبار (HPV DeepSeek) للكشف عن سرطانات الرأس والعنق المرتبطة بفيروس "الورم الحليمي البشري" (HPV)، المسؤول عن نحو 70 بالمئة من سرطانات الرأس والعنق في الولايات المتحدة.

ويمكن هذا الاختبار من كشف السرطانات قبل ظهور أعراضها بما يربو على 10 سنوات.

وأكد الباحثون، أن هذا الاكتشاف سيسهل الكشف المبكر عن السرطان، ما يزيد فرص نجاح العلاج.

وقال دانيال فادن، قائد الدراسة وجراح أورام الرأس والعنق:"تظهر دراستنا للمرة الأولى أننا قادرون على اكتشاف السرطانات المرتبطة بفيروس (HPV) بدقة لدى أشخاص لا يعانون من أي أعراض، وذلك قبل سنوات عديدة من تشخيصهم بالسرطان".

وحلل الباحثون 56 عينة دم من بنك المعلومات الحيوي التابع لمعهد "ماس جنرال برغهام"، وتضمنت البيانات 28 عينة لأشخاص أُصيبوا لاحقا بسرطان الرأس والعنق، و28 عينة لأشخاص أصحاء كعينات ضابطة.

يعمل الاختبار من خلال استخدام التسلسل الكامل للجينوم للكشف عن أجزاء دقيقة من الحمض النووي للفيروس، والتي تنفصل عن الورم وتدخل إلى مجرى الدم.

واكتشف الاختبار الحمض النووي الخاص بالورم الفيروسي في 22 من أصل 28 عينة دم تعود لأشخاص تطور لديهم المرض لاحقا، بينما كانت العينات الأخرى سلبية.

واستعان الباحثون بخوارزميات التعلم الآلي لتجويد أداء الاختبار، وبعد ذلك تمكنوا من تحديد 27 من أصل 28 حالة إصابة بالسرطان.

وذكر موقع "ساينس ديلي"، أن معدلات الإصابة بسرطانات الرأس والعنق، ارتفعت مؤخرا.

ونظرا لغياب اختبار قادر على الكشف، يشخص معصم المرضى بعد انتشار السرطان في الجسم.