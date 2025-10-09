ويؤثر الخرف على وظائف الدماغ ويسبب تراجعا تدريجيا في القدرات المعرفية مثل الذاكرة، والتفكير، والكلام، والانفعالات مع مرور الوقت.

وقال الطبيب يوهانس أوس إنه من المهم تشخيص المرض مبكرا، لأن ذلك يساعد في وضع خطة علاجية مناسبة وتخفيف حدة الأعراض.

وأوضح أن بعض العلامات الجسدية قد تسبق فقدان الذاكرة في بعض أنواع الخرف، مثل خرف مرض باركنسون.

وكشف الطبيب عن أربعة مؤشرات مبكرة يجب الانتباه إليها، وهي:

المشي غير المتزن.

الارتباك أو التعثر المتكرر.

صعوبة في التنسيق الحركي.

ارتعاش أو تيبس في الأطراف.

وأكد أوس أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، مضيفًا: "إذا لاحظت أيا من هذه العلامات عليك أو على أحد أفراد عائلتك، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء تقييم شامل، لأن الاكتشاف المبكر يساعد على إدارة الأعراض وتوفير الدعم اللازم".

وأشار إلى أن بعض عوامل الخطر لا يمكن تفاديها، مثل التقدم في العمر، في حين يمكن الحد من بعضها الآخر من خلال تغيير نمط الحياة في سن مبكرة.

ومن بين الإجراءات الوقائية: ممارسة الرياضة بانتظام، اتباع نظام غذائي متوازن، الحفاظ على وزن صحي، التوقف عن التدخين، تقليل استهلاك الكحول والدهون المشبعة، وخفض مستويات الكوليسترول والملح والسكر.

وأظهرت دراسة لجمعية الزهايمر أن شخصا واحدا فقط من كل ثلاثة يسعى لاستشارة الطبيب خلال الشهر الأول من ملاحظته أعراض الخرف، إذ يتردد كثيرون بسبب اعتقادهم أن الأعراض مجرد جزء طبيعي من الشيخوخة.