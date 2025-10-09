وقدم تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، بعض التأثيرات الصحية لتناول التفاح كوجبة خفيفة قبل النوم.

النوم الجيد

أظهرت دراسات سابقة، أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة بكميات كبيرة، غالبا ما يحصلون على نوم جيد أثناء الليل.

ويحتوي التفاح على مركبات نباتية وألياف تساعد على الاسترخاء وإعداد الجسم للنوم.

وينصح بتناول التفاح قبل ساعة، أو ساعتين من موعد النوم لتجنب الاضطرابات.

ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم

تحتوي التفاحة على سكريات طبيعية، ما يعني أن تناولها سيرفع مستوى السكر في الدم، لكن الألياف المكونة لهذه الفاكهة تبطئ سرعة امتصاص السكر.

وفي حال الإصابة بالسكري، أو مشاكل في تنظيم الجلوكوز أثناء الليل، ينصح باستشارة الطبيب قبل إضافة التفاح إلى الروتين الليلي.

دعم الجهاز الهضمي

تتركب التفاحة من البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان تحافظ على توازن عمل الجهاز الهضمي.

خصائص مضادة للالتهاب

أظهرت العديد من التجارب أن استهلاك التفاح بانتظام يقلل مؤشرات الالتهاب.

ولكن التفاح لا يمكنه عكس كل آثار نمط حياة غير صحي، لكن يمكن، إذا أضيف إلى نظام غذائي صحي، أن ينعكس على الصحة العامة على المدى الطويل.

كبح الشهية

يساعد التفاح على كبح الرغبة في تناول الطعام، أو الوجبات الخفيفة الليلية.

إذ يمكن لتفاحة أن تطيل شعور الجسم بالشبع طوال الليل مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة، أو الغنية بالسكر.

ويرجع ذلك إلى المدة الطويلة التي يحتاجها الجسم لمضغ وهضم مركبات التفاح، ما يقلل الرغبة في البحث عن وتناول المزيد من الطعام.

آثار جانبية على الأسنان

ينصح التقرير بتنظيف الأسنان قبل النوم، لأن التفاحة تحتوي على سكريات قد تغذي البكتيريا الفموية، وفي حال ترك بقاياها على الأسنان طوال الليل فإن ذلك قد يؤدي إلى تسوسها.

كما أن التفاحة معروفة بحموضتها التي يمكن أن تضعف مينا الأسنان.

ويوصى بانتظار حوالي 30 دقيقة بعد تناول الأطعمة، أو المشروبات الحمضية قبل تنظيف الأسنان حفاظا على المينا.

ولكن تناول التفاح قبل النوم، يجب أن يكون جزءا من نظام صحي وروتين شامل.