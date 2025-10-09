وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس، بأن المريض، وهو رجل (71 عاما) عاش قرابة نصف عام بعد إجراء العملية.

وكان كبد الرجل نفسه به ندوب لا يمكن علاجها ناتجة عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي "ب" وسرطان الكبد. ونتيجة لذلك، لم يكن مؤهلا لزراعة كبد بشري.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة كبد من خنزير، معدل وراثيا، في جسد إنسان، "لأغراض علاجية".

وكان جرى الإبلاغ في السابق عن حالتين من المرضى في حالة "موت دماغي"، خلال العمل التحضيري.

وكتب باحثون في مجلة "أمراض الكبد" أنهم توصلوا إلى أن أكباد الخنازير المعدلة وراثيا "يمكن أن تدعم القيام بوظائف أيضية وتركيبية أساسية لدى البشر".