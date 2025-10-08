المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، يأتي ليجسد إرث دولة الإمارات العريق في مجال الحفاظ على الطبيعة، ورؤيتها في تقديم حلول جماعية تستند إلى العلوم لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وزراء وعلماء وقادة الشعوب الأصلية والشباب وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليكون أحد أضخم الملتقيات العالمية المكرّسة للحفاظ على الطبيعة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صياغة السياسات البيئية الدولية المستقبلية.

ويأتي ذلك في سياق جهود متواصلة لدولة الإمارات في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها، واستعادة النظم البيئية، إلى جانب التزامها بالابتكار المستدام، بدءاً من برنامجها الطموح لاستزراع 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، وصولاً إلى تطوير منصات متقدمة لتكنولوجيا المناخ وإطلاق سفن أبحاث بحرية حديثة.

ويواكب برنامج المؤتمر حجم الطموحات والسرعة المطلوبة لمواجهة الأزمات المترابطة بفقدان التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.

وتشمل أبرز المحطات، إصدار النسخة المحدثة من القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وإطلاق قائمة حمراء أوروبية جديدة خاصة بالملقحات، إضافة إلى استعراض أحدث توقعات التراث العالمي.

ويشهد المؤتمر تقديم جوائز عالمية مرموقة في مجال الحفاظ على البيئة، تشمل ميدالية كوليدج التذكارية، وميدالية جون سي، وميدالية فيليبس التذكارية، وجوائز الحارس الدولي، تقديراً للمساهمات المتميزة في حماية النظم البيئية حول العالم.

وتنعقد جمعية أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمناقشة أكثر من 200 مقترح والتصويت عليها، ما يسهم في تحديد أولويات الحفاظ على البيئة العالمية للعقد المقبل.

من جانبها، قالت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: "سيشهد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة تتويج الدعوات العالمية الملحة لحماية النظم البيئية واستعادتها، عبر بلورة التزام عالمي راسخ. ويضمن هذا المحفل الدولي أن يبقى صون الطبيعة على رأس الأولويات العالمية، مجسداً حقيقة خالدة مفادها: بقدر ما اعتنينا بطبيعتنا، بادلتنا العطاء بعطاء أعظم".

وبهذا الصدد، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، المستشار الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الـ14 للتنمية المستدامة: "تعد مسيرة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة نموذجاً عالمياً في المرونة والابتكار، وتعكس إيماننا العميق بأن الحفاظ على التنوع البيولوجي يعتبر مسؤولية مشتركة".

وأضافت: "يعد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة محطة محورية لتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، والجمع بين خبرات الشعوب الأصيلة وأفكار المبتكرين الرائدين لصياغة مستقبل إيجابي للطبيعة. إن هذا المؤتمر يبرز قناعاتنا الراسخة بأن التعاون الدولي هو السبيل لضمان كوكب مزدهر لجميع أشكال الحياة".

بدورها قالت غريثل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة منصةً عالمية للحلول القائمة على العلم، والمدعومة بالسياسات، والمشاركة المجتمعية. ويمثل المؤتمر نقطة تحول، وفرصة لتوسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة، وتسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز الشراكات التي يحتاجها العالم لضمان ازدهار الإنسان والطبيعة معاً".

يشار إلى أن المؤتمر سيشهد انعقاد اجتماع "جمعية الأعضاء" بحضور أكثر من 1400 عضو في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتي ستُصادق على مقترحات تُرسم من خلالها ملامح السياسات البيئية والعمل الجماعي للأعوام المقبلة.