وأوضحت اللجنة أن الفائزين ابتكروا هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى.

وقالت اللجنة "يمكن استخدام هذه الهياكل الفلزية العضوية في تجميع المياه من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة أو تحفيز التفاعلات الكيميائية".

وكان ياغي وكيتاغاوا من بين الخبراء الذين يجري التداول بأسمائهم منذ سنوات لنيل هذه الجائزة.

وقال رئيس لجنة نوبل للكيمياء هاينر لينكه في بيان إن "هذه الهياكل الفلزية العضوية تتمتع بإمكانات هائلة، إذ إنها توفر إمكانيات لم يكن تخيلها ممكنا في ما مضى لابتكار مواد مصممة خصيصا بوظائف جديدة".

من خلال تنويع المكونات الأساسية المستخدمة في الهياكل الفلزية المعدنية، "يمكن للكيميائيين تصميمها لالتقاط مواد محددة وتخزينها. كما يمكن للهياكل الفلزية العضوية تحفيز تفاعلات كيميائية أو توصيل الكهرباء"، وفق لجنة نوبل.

وأوضح الأمين العام لأكاديمية العلوم المانحة لجائزة نوبل هانز إليغرين أنه من خلال استغلال هذه الاكتشافات، "يمكن تخيل ابتكار مواد قادرة على فصل ثاني أكسيد الكربون عن الهواء أو عن أنابيب العوادم الصناعية، أو يمكن استخدامها لفصل الجزيئات السامة عن مياه الصرف الصحي".

وينال الفائزون بجائزة نوبل لعام 2025 مكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة (حوالى 1.17 مليون دولار) تُقسم بالتساوي في ما بينهم.

من هو عمر ياغي؟

عمر مونّس ياغي من مواليد 9 فبراير 1965. يحمل لقب أستاذ جامعي، وهي أعلى رتبة أكاديمية. وهو أيضاً عالم في مختبر لورانس بيركلي الوطني، والمدير المؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم، وعضو منتخب في الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم وكذلك الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم «ليوبولدينا».

في يناير 2025، أصبح ياغي الرئيس السابع للمجلس الثقافي العالمي، وهي منظمة دولية مكرسة لتعزيز القيم الثقافية وحسن النية والعمل الخيري.

حصل على الجنسية السعودية عام 2021، ونال جائزة نوابغ العرب عام 2024.