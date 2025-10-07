وأعلن في البداية، مختبر سونوما بايوثيرابيوتكس، ومقره سان فرانسيسكو الذي يعمل به رامسديل، أنه لا يمكنه الوصول إلى الفائز بجائزة نوبل لوجوده في نزهة خارجية.

وفي بيان، الإثنين، أعلن معهد كارولينسكا في ستوكهولم أن رامسديل، إلى جانب زميليه شيمون ساكاجوتشي من اليابان والأميركية ماري برونكو، سيتسلمون الجائزة في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أنه في وقت إعلان الجائزة، كان الوقت لا يزال منتصف الليل على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم العالم الأميركي إن رئيس المختبر تمكن من الوصول إلى رامسديل في المساء.

وأخبرت المتحدثة وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الباحث قطع نزهته مبكرا، وأنه في طريقه للعودة إلى المنزل.

رقم عشوائي

ولم ترد العالمة الأميركية برونكو أيضا في البداية على الاتصال الذي وردها من ستوكهولم.

وقالت برونكو في وقت لاحق: "رن هاتفي ورأيت رقما من السويد. فكرت قليلا في أنه ربما يكون رقما عشوائيا لا يقصدني، لذلك أغلقت هاتفي وعدت للنوم".

وفيما بعد أيقظ الصحفيون العالمة الأميركية هي وزوجها وكلبهما.

نوبل للطب 2025

وقالت لجنة نوبل إن نتائج أبحاث رامسديل وساكاجوتشي وبرونكو ساهمت في فهم آليات التوازن المناعي في الجسم البشري، وكيفية تمييز الجهاز المناعي بين الخلايا الذاتية والعوامل الغريبة، مما يمهد الطريق أمام علاجات أكثر دقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

يشار إلى أن جائزة نوبل، وهي الأهم للباحثين في مجال الطب، تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون يورو)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.

وجاء إعلان الفائزين بجائزة الطب بداية تقليدية لموسم جوائز نوبل لعام 2025، الذي يتواصل هذا الأسبوع بالإعلان عن الفائزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد.

ويجوز، وفق لوائح الجائزة، منحها لفائز واحد أو 3 كحد أقصى، تقديرا لإنجازات متقاربة في المجال نفسه.

يذكر أن جائزة نوبل للطب لعام 2024 كانت قد منحت للعالمين الأميركيين فيكتور أمبروس وغاري روفكون، تقديرا لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكرو ودوره الحيوي في تنظيم الجينات.