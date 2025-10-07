وقالت النيابة العامة الفرنسية، إنها فتحت تحقيقا مع "آبل"، بعد تلقيها شكوى من باحث تقني اتهم "سيري" بجمع البيانات بشكل غير قانوني.

وأوضحت النيابة، أنها كلفت الشرطة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية بهذا التحقيق، وفقا لما نقله موقع "بوليتيكو"، وأكدته وكالة "رويترز".

وفي فبراير الماضي، تقدمت "رابطة حقوق الإنسان" الفرنسية بشكوى إلى المدعي العام، اتهمت فيها مساعد "آبل" الصوتي "سيري" بجمع تسجيلات المستخدمين، التي قد تحتوي على معلومات شخصية حساسة.

وقال الباحث التقني توماس لو بونيك، إنه كان مصدر الشكوى التي قدمتها المنظمة الحقوقية "رابطة حقوق الإنسان" (LDH).

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الشكوى أسندت إلى بيانات تلقاها لو بونيك خلال فترة عمله في شركة متعاقدة مع "آبل".

وفي تعليقها على التحقيق، شددت "آبل" على احترامها لضوابط الخصوصية الخاصة بـ"سيري"، وأحالة إلى منشور نشر على موقعها في يناير الماضي، أكدت فيه أن المحادثات مع "سيري" لا تشارك ولا تباع للمسوقين أو المعلنين.