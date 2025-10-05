وقالت عالمة الأحياء في "كاليستو" إيميليا إيواكيميدو في مؤتمر صحافي بأثينا إنها "أول حالة جينية مؤكدة في اليونان".

وبيّنت تحاليل جينية أن الحيوان الذي اكتُشفت عينات حمضه النووي قرب مدينة ثيسالونيكي، هو ذئب بنسبة 45 في المئة وكلب بنسبة 55 في المئة.

وأوضحت إيواكيميدو أن هذه الحالة اكتُشفت خلال تحليل 50 عينة ذئب جُمعت من البر الرئيسي لليونان.

وأفادت دراسة حديثة أجرتها "كاليستو" طوال ست سنوات بأن عدد الذئاب، وهي نوع محمي بموجب اتفاقية برن، ازداد بشكل مطرد في اليونان، ليصل إلى 2075 ذئبا.

ويشمل هذا العدد ثلاثة قطعان عل الأقل تضم 31 ذئبا على الأقل تعيش في جبل بارنيثا، قرب أثينا.

وتُعنى منظمة "كاليستو" التي تتخذ في ثيسالونيكي مقرا، بدرس مجموعات وموائل الحيوانات الآكلة اللحوم الكبيرة، كالذئاب والدببة، وبالعمل على حمايتها.

وتُجري المنظمة راهنا عملية بحث لتحديد مكان ذئب هاجم طفلة صربية تبلغ خمس سنوات في 12 سبتمبر قرب منتجع "نيوس مارماراس" الساحلي في شبه جزيرة هالكيديكي بشمال اليونان.

وأعاد الهجوم إثارة الدعوات إلى لجم أعداد هذه الحيوانات في اليونان، إذ يُطالب الصيادون والمزارعون بحق قتلها.