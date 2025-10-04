وأكدت سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورئيس المجموعة الخامسة باللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد المحيطات باليونسكو، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية، أن ما تشهده سواحل البحر المتوسط من انحسار لمياه البحر بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية خلال اليومين الماضيين، يُعد ظاهرة طبيعية ومتكررة وليست موجة "تسونامي".

وأوضحت سوزان، أن موجات التسونامي تحدث نتيجة وقوع زلزال قوي في عمق البحر يتبعه انحسار سريع للمياه ثم عودة مفاجئة بموجة عالية مدمرة، بينما الظاهرة الحالية ناتجة عن عدة عوامل بيئية مثل المد والجزر وتأثير الضغط الجوي المرتفع، مؤكدة أن الوضع لا يدعو للقلق.

وفي السياق ذاته، أوضح المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في بيان رسمي سابق، أن الظاهرة طبيعية ومتكررة تحدث نتيجة تداخل عدة عوامل علمية.

وأكد عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد، ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامي التابعة لليونسكو، في البيان، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة مجموعة من العوامل العلمية المعروفة، ولا تستدعي أي قلق أو هلع.