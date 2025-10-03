وسلط موقع "فيري ويل هيلث"، المتخصص في الأخبار الصحية، الضوء على بعض الخضراوات التي ينصح بطهيها من أجل الحصول على المزيد من العناصر الغذائية، وهي:

الجزر

يعرف الجزر بغناه بالكاروتينات، وهي صبغات نباتية ملونة تمنحه لونه البرتقالي.

وتساعد هذه المركبات، الغنية بمضادات الأكسدة، على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبعض السرطانات.

ويضاعف الطهي كمية الكاروتينات في الجزر، ويسهل ذلك على الجسم امتصاصها بشكل أفضل.

البطاطس

يجب طهي البطاطس قبل الأكل، لتفادي التسمم ببعض مركباتها.

ويمكن سلق البطاطس، أو تبخيرها، أو تمحيصها حسب التفضيل الشخصي.

البازلاء

تعد البازلاء من الخضراوات النشوية وضمن البقوليات، وتعرف بغناها بحمض الفوليك الضروري لصحة الخلايا.

ويعد السلق أفضل طريقة لطهي البازلاء، من أجل الحفاظ على قيمتها الغذائية.

الطماطم

رغم أن الطماطم تصنف من الفواكه، إلا أنها تؤكل كالخضراوات ويفضل تناولها مطهية.

الطماطم بها مركبات تحسن صحة القلب، وكثافة العظام، وتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.

عيش الغراب (المشروم).. وهو من الفطريات لا النباتات

يزيد طهي الفطر العناصر الغذائية التي يستطيع الجسم امتصاصها منه.

ويمكن لطهي الفطر السريع مثل التبخير، أو التسخين في الميكرويف أن يزيد نشاط مضادات الأكسدة، بينما يقلل الطهي الطويل فوائده.

أفضل الطرق لطهي الخضراوات

التبخير: يحافظ على الفيتامينات والمعادن.

القلي السريع: يساعد على تحسين المستوى الغذائي للخضراوات.

الميكروويف: تحافظ هذه الطريقة على الفيتامينات والمعادن، وتعد الأفضل لطهي الثوم والفطر.

التمحيص: تتطلب حرارة أعلا ووقتا طويلا، لكنها تحافظ على الفيتامينات القابلة للذوبان