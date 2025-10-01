وذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية أن أبحاثا اقتصادية أجريت في مختبر الموازنة بجامعة ييل الأميركية ومركز بروكينغز إنستيتوشن للدراسات، خلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة بعد إطلاق شركة "أوبن إيه آي" أداة "شات جي بي تي" في نوفمبر 2022، لم يحدث تغييرا كبيرا في سوق التوظيف مقارنة بالتحولات التكنولوجية السابقة.

وحللت الدراسة بيانات رسمية عن سوق العمل وأرقاما من شركات التكنولوجيا حول استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن الباحثين وجدوا أدلة محدودة على أن هذه الأدوات تسببت في إقصاء العاملين من وظائفهم.

وتأتي نتائج الدراسة وسط تنامي القلق من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة أو اختفاء المزيد من الوظائف.

وأوضح التحليل أن "شات جي بي تي"، وهو أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخداما، غير إلى حد ما طبيعة الوظائف المعروضة في قطاع التكنولوجيا، لكنه لم يؤثر بعمق في بنية الوظائف في الاقتصاد الأميركي، بخلاف ما أحدثه ظهور الإنترنت والحواسيب مثلا.

وأكد الباحثون أن زيادة معدل البطالة بين الخريجين الجدد لا ترتبط بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنما بطبيعة الوظائف المعروضة.

وتتناقض هذه النتائج مع تصريحات قادة شركات التكنولوجيا، الذين أكدوا مرارا أن الذكاء الاصطناعي سيغير سوق العمل بسرعة.

وأظهر تقرير حديث صادر عن المعهد البريطاني للمعايير شمل أكثر من 800 قائد أعمال في 8 دول، أن 39 بالمئة من المشاركين قالوا إن الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى تقليص الوظائف المتاحة للمبتدئين.

وزعم داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنتروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن هذه التقنية قد تؤدي إلى "انقراض جماعي لوظائف في مجالات القانون والاستشارات والمالية"، وقال إنها قد تمحو نصف الوظائف المخصصة للمبتدئين.

ومن جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، إن الذكاء الاصطناعي سيلغي العديد من الوظائف، لكن خبراء اقتصاديين اعتبروا أن هذه التقديرات مبالغ فيها.

وقال أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحائز على جائزة نوبل دارون عجم أوغلو: "يواجه المديرون ضغطا كبيرا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك الكثير من الضجيج الذي يدفعهم لذلك، لكن الحقيقة أنه ليست هناك استخدامات كبيرة له حتى الآن".