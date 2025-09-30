وذكرت "أوبن إيه آي"، الإثنين، أن هذه الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين، في الولايات المتحدة فقط، شراء منتجات من بائعين في متجري "إي ست" و"شوبيفاي" مباشرة من "تشات جي بي تي".

ورغم أن هذه الخاصية تتيح شراء منتج واحد فقط في كل مرة، إلا أن الشركة ذكرت أنها تعمل على توسيع سلة المشتريات.

وسيتمكن المستخدم من شراء المنتجات التي تدعم ميزة الدفع الفوري فقط، باستخدام بروتوكول التجارة الذكية.

مثلا، يمكن تنفيذ العملية الشراء عبر طلب من "تشات جي بي تي" البحث عن أفضل أحذية الجري تحت المئة دولار.

وبعد البحث يعرض روبوت المحادثة المنتجات الملائمة للمستخدم، سواء من حيث السعر والجودة، وإذا كانت تدعم الدفع الفوري يمكن للمستخدم فقط النقر على زر شراء، وتأكيد الطلب، وتفاصيل الشحن، والدفع، وإتمام الشراء دون مغادرة الدردشة.

ويعمل "تشات جي بي تي" في هذه الحالة، كوكيل ذكي ينقل المعلومات بين المستخدم والتاجر بشكل آمن.

وأشارت الشركة إلى أن التجار سيدفعون رسوما على المشتريات، بينما ستظل الخدمة مجانية للمستخدمين، ولن تؤثر على الأسعار.