وبعد أيام من إطلاق سلسلتها الجديدة آيفون 17، اشتكى العديد من المستخدمين من أن الهاتف يتعرض للخدش بسرعة، خاصة في الجزء الخلفي المصنوع من الألمنيوم.

وبعد ازدياد عدد المشتكين من الخدوش، ذكرت شركة "أبل" في بيان الأسبوع الماضي، أن المشكلة لا تكمن في ظهر الهاتف، بل في الحوامل المستخدمة لعرض الأجهزة في المتاجر.

وأوضحت الشركة، أن هذه الحوامل المزودة بجهاز مغناطيسي تحتوي على حلقات معدنية يمكن أن تتقشر وتتآكل مع مرور الوقت، تاركة أثرا على ظهر الهاتف.

وأكدت أن هذه العيوب ليست خدوشا دائمة، وإنما هي فقط مجرد بقايا يمكن إزالتها بالتنظيف الجيد.

ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، باشرت "أبل" بإصلاحات في متاجرها حول العالم، وستعمل على تجهيز الطاولات المستخدمة لحمل هواتف آيفون التجريبية في المتاجر بمواد واقية وناعمة لتفادي خدش ظهر الهاتف، وفقا لما ذكرته موقع "فون أرينا".

وستضيف أبل الحلقات من السيليكون لتقليل الاحتكاك بين الأسطح المعدنية وهيكل الآيفون.

كما حدثت الشركة الأميركية جدول صيانة الهواتف المعروضة، وأعطيت تعليمات للموظفين داخل المتاجر بتنظيف الهواتف بدقة باستخدام محلول خاص لإزالة الأوساخ وبقايا المواد التي تتركها حمالة الهاتف.