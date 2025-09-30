ووجه السيناتور إدوارد ماركي، من ولاية ماساتشوستس، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، الإثنين، رسالة إلى الإدارة الأميركية المكلفة بسلامة الطرق السريعة "إن إتش تي إس إي"، عبرا فيها عن قلقهما من برنامج القيادة الذاتية الذي تروج له "تسلا".

وجاء في الرسالة: "غالبا ما تؤدي الحوادث بين السيارات والقطارات إلى وفيات وإصابات جسيمة، وبالتالي فإن فشل النظام في التعامل الآمن مع معابر السكك الحديدية يشكل خطرا كبيرا ويهدد بوقوع حادث كارثي"، وفقا لما نقلته شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية.

وحثت الرسالة الهيئة على "فتح تحقيق رسمي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية الناس".

وفي وقت سابق، كشف تقرير لشبكة "إن بي سي" نيوز، أن العديد من مستخدمي سيارة تسلا الكهربائية أبلغوا أن برنامج القيادة الذاتية يفشل في التعرف على معابر القطارات، ما يعرض حياة السائقين والركاب للخطر.

وخلال السنوات الأخيرة، عبر العديد من السائقين عن تذمرهم من أعطال نظام القيادة الذاتية أثناء التوقف في معابر القطارات، إذ إن هذا البرنامج يفشل في التعرف على المعابر، والحواجز، والأضواء التي تنظم حركة السير فيها، وكاد في بعض المرات أن يعبر أثناء مرور القطار.

وأوضحت "إن بي سي" نيوز، أن العديد من السائقين نشروا مقاطع فيديو أظهرت الأعطال التي تصيب برنامج القيادة الذاتية.

ووجدت الشبكة، أن أكثر من 40 مستخدما نشروا مقاطع فيديو للأعطال على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2023.

وأشار السيناتوران في رسالتهما إلى أحد المقاطع المصورة عام 2024، والذي يوثق اصطدام سيارة "تسلا" في وضعية القيادة الذاتية بإحدى حواجز السكك الحديدية، ما تسبب في انزلاقها إلى خارج الطريق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الإدارة الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها تواصلت مع "تسلا"، لكشف المزيد من التفاصيل حول الحوادث التي وقعت عند معابر السكك الحديدية.

والأسبوع الماضي، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يخطط لإطلاق نسخة جديدة من برنامج القيادة الذاتية، ولكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه النسخة ستعالج المشكلات المرتبطة بمعابر القطارات.

ويعتمد برنامج القيادة الذاتية الكاملة على حزمة من التقنيات التي تساعد على القيادة دون تدخل بشري ولكن بإشراف منه، وتروج له الشركة على أنه "مستقبل النقل".