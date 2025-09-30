وأظهرت الدراسة، التي تابعت ملايين الأشخاص عبر قارتين، أن أكثر من 99 بالمئة من المرضى كانت لديهم عوامل خطر رئيسية قبل أول طارئ قلبي.

وكان ارتفاع ضغط الدم – المعروف بارتفاع ضغط الشرايين – الأكثر شيوعاً، إذ أثّر على أكثر من 9 من كل 10 مشاركين.

وتقلب هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب قد تصيب الأشخاص "فجأة" من دون مشاكل صحية ظاهرة.

وعبر المجموعتين، جاءت النتائج واضحة: أكثر من 99 بالمئة من الذين أصيبوا لاحقاً بأمراض قلبية وعائية كانت لديهم مسبقاً عوامل خطر "غير مثالية"، فيما أكثر من 93 بالمئة كانت لديهم عاملان أو أكثر.

وشملت العوامل الأخرى ارتفاع نسبة السكر في الدم أو الإصابة بالسكري، ارتفاع الكوليسترول، والتدخين سابقاً.

حتى بين النساء الأصغر سناً، اللواتي يُفترض عادة أنهن أقل عرضة، كان لدى أكثر من 95 بالمئة عامل خطر واحد على الأقل قبل الإصابة بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي.

وقال البروفيسور فيليب غرينلاند، أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن وأحد كبار مؤلفي الدراسة: "تُظهر هذه النتائج بشكل مقنع أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر قبل النتائج القلبية الوعائية يقارب 100 بالمئة. الهدف الآن هو العمل بجدية أكبر للسيطرة على هذه العوامل القابلة للتعديل، بدلاً من التشتت بعوامل أخرى لا يمكن علاجها بسهولة وليست سببية".

لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة عالمياً، إذ تودي بحياة نحو 18 مليون شخص سنوياً.

ويعزو الخبراء ذلك إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، وهي حالات تتزايد بين الفئات العمرية الأصغر.

كما يشير أطباء القلب إلى النظام الغذائي السيئ، قلة النشاط البدني، ومستويات التوتر العالية كعوامل تغذي جيلاً جديداً من المرضى الذين كانوا يُعتبرون سابقاً أصغر من أن يُصابوا بأمراض القلب.