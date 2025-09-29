وبحسب بيانات طبية، فإن واحدا من كل 3 بالغين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، ما يزيد خطر إصابتهم بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، والسكري والسكتات الدماغية، والسمنة، وأمراض الكلى، بحسب صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

يوصي الأطباء بضرورة الحصول على سبع ساعات نوم على الأقل، من أجل صحة أفضل، وذاكرة أحسن، لكن زيادة التعرض للهواتف الذكية، والضغط النفسي والضوضاء، والضوء الاصطناعي تعيق نوم الكثيرين.

ويمكن اللجوء لهذه التقنيات البسيطة، وغير المعروفة، للنوم بسرعة.

ارتداء الجوارب الصوفية

قال باحثون، إن ارتداء الجوارب الصوفية يساعد على النوم بسرعة.

وقال ويليام وزدن، أستاذ في كلية "إمبريال كوليج" في لندن، إن الاستحمام بالماء الدافئ، أو ارتداء الجوارب في السرير يحفز الشعور بالنعاس، ويخفض حرارة الجسم الداخلية، مضيفا أنها "دواء طبيعي للنوم".

حاول أن تبقى مستيقظا

اوضح خبراء أن محاولة البقاء مستيقظا قد تساعد الناس على النوم.

وتعرف هذه الاستراتيجية باسم "العلاج بنية المتناقض"، وصممت لتقليل الأفكار المقلقة عندما يحاول الناس إرغام أنفسهم على النوم.

وقالت ديردري كونري، عالمة النفس المتخصصة في النوم بمركز اضطرابات النوم بجامعة ميشيغن: "في ذهنك تحاول البقاء مستيقظا، ولكن النوم سيغلبك في النهاية".

تخيل نفسك نائما في الطبيعة

يمكن أن يساعد تخيل الفرد نفسه في مكان خارج بيته، كالطبيعة، أو داخل كوخ، أو مخيم بعيد ودافئ، على النوم، بحسب مدرب النوم جيفري درمر.

وبحسب جامعة كاليفورنيا، فإن الطبيعة تقلل ضغط الدم وتخفض معدلات ضربات القلب.

تصرف كالأطفال

أوضحت راشيل ماري سالاس، أستاذة طب الأعصاب في كلية الطب، بجامعة "جونز هوبكنز"، أن التصرف كالأطفال، كنفخ الفقاعات، قد يبدو تصرفا سخيفا، ولكنه تمرين نفسي يحفز على النوم.

كما أن ممارسة بعض التمارين التنفسية يمكن أن تساعد على النوم، عبر خفض معدل ضربات القلب، وتخفيف ضغط الدم.

ابدأ من جديد

نصح خبير النوم، لويس بونافير، من كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز"، بالنهوض من السرير بعد مرور 20 دقيقة من دون نوم، والبدء من جديد.

وأوضح: "إذا كان عقلك منشغلا، فاشغل نفسك بالاستماع إلى موسيقى هادئة، أو كتاب صوتي لبضع دقائق".