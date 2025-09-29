ويؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطراب طيف التوحد وأمراض أخرى خطيرة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الفحوصات كشفت احتواء 4 منتجات مصنوعة من الألمنيوم في الهند على مستويات غير آمنة من الرصاص.

وتشمل هذه المنتجات 3 أوعية دائرية مسطحة القاع ووعاء مخصصا لغلي الحليب، وتحمل علامات تجارية هي: "تايغر وايت" و"سيلفر هورس" و"جي كاي فالاباداس"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم العثور على هذه الأدوات في متاجر بولايات نيويورك وإلينوي، بينما لم يُعرف بعد نطاق توزيعها في باقي الولايات.

ودعت الإدارة المستهلكين إلى فحص مطابخهم والتخلص من أي منتجات مشابهة، كما ناشدت التجار والموزعين التواصل معها للتحقق من سلامة بضائعهم.

وأوضحت الهيئة أن بعض أدوات المطبخ، خاصة المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس أو من مواد معاد تدويرها مثل قطع السيارات، قد تحتوي على الرصاص الذي يتسرب إلى الطعام أثناء الطهي.

وأكدت أن حتى المستويات المنخفضة من هذه المادة تشكل خطرا كبيرا، ولا يوجد أي حد آمن للتعرض لها، خصوصا لدى الأطفال والأجنة الذين يكونون أكثر عرضة للتسمم.

وتشير الأبحاث إلى أن التعرض الطويل للرصاص يرتبط بضعف القدرة على التعلم، واضطراب طيف التوحد، ومشكلات في الجهاز العصبي، إضافة إلى أمراض الكلى والقلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

أما أعراض التسمم فتتراوح بين صعوبة التركيز وانخفاض الذكاء عند المستويات المنخفضة، وصولا إلى آلام البطن والقيء والتشنجات والإغماء عند المستويات العالية.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية حظرت استخدام الرصاص في جميع المنتجات التي تلامس الطعام.