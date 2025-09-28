الباحثون، من "مايو كلينك" في الولايات المتحدة، تتبعوا 2,750 شخصا تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لمدة متوسطها خمس سنوات ونصف.

وبحسب ما نشر موقع "ساينس أليرت" صُنّف المشاركون على أنهم يعانون من أرق مزمن إذا احتوت سجلاتهم الطبية على تشخيصين بالأرق على الأقل يفصل بينهما شهر واحد، وهو تعريف شمل 16 بالمئة من العينة.

لاحظ الفريق أن الأرق المقترن بقصر مدة النوم كان ضارا بشكل خاص، فقد بدا أداء هؤلاء النائمين السيئين وكأنهم أكبر بأربع سنوات عند التقييم الأول، كما أظهروا مستويات أعلى من لويحات الأميلويد وأضرار المادة البيضاء.

وعلى النقيض، فإن المصابين بالأرق الذين قالوا إنهم ينامون أكثر من المعتاد، ربما لأن مشكلاتهم مع النوم قد خفت، كانت لديهم أضرار أقل في المادة البيضاء من المتوسط.

تُضاف هذه النتائج إلى تراكم الأبحاث من المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة التي تُظهر أن جودة نومنا في منتصف العمر وما بعده ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرتنا على التفكير لاحقا.

الأرق المزمن يبدو أنه يسرّع المسار نحو الخرف، ليس عبر مسار واحد بل عدة مسارات، بزيادة الأميلويد، وتآكل المادة البيضاء، وربما برفع ضغط الدم ومستويات السكر أيضاً.

ووجد باحثو مايو كلينك أنه لا توجد فائدة واضحة ولا ضرر من الحبوب المنومة التي تناولها المشاركون، بينما لمّحت تجارب على أدوية أحدث مثل مثبطات الأوركسين إلى انخفاض بروتينات مرتبطة بألزهايمر في السائل الشوكي، لكنها دراسات صغيرة وقصيرة المدى.

النوم السيئ، وفق الدراسة، غالبا ما يتعايش مع الاكتئاب والقلق والألم المزمن وانقطاع النفس النومي، وكلها بدورها تضر الدماغ. وفك لغز أي قطعة من هذه الأحجية يجب استهدافها، ومتى، سيتطلب دراسات طويلة الأمد مصممة بدقة.

كان المشاركون في دراسة مايو كلينك يبلغون، في المتوسط، 70 عاما عند البداية، لكن أبحاثا أخرى أظهرت أن النوم أقل من ست ساعات ليلا في الخمسينيات يرتبط بالفعل بزيادة خطر الخرف بعد عقدين.

وهذا يوحي بأن جهود الوقاية لا يجب أن تنتظر التقاعد. فمراقبة النوم منذ منتصف العمر، إلى جانب ضغط الدم والكوليسترول والرياضة، هي استراتيجية عقلانية لصحة الدماغ.