يُعد الكبد عضوا أساسيا في الجسم يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، من بينها تحويل الطعام إلى طاقة والتخلص من السموم في الدم. وأي خلل في عمله قد يكون مميتا.

ما يجعل أمراض الكبد مثيرة للقلق هو أنها غالبا لا تظهر في مراحلها الأولى، ما يعني أن المريض قد يظل غير مدرك لإصابته حتى يتقدم المرض بشكل كبير.

وقد يؤدي تليف الكبد بحسب عيادة "كليفلاند" إلى:

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).

بول داكن اللون.

براز فاتح اللون.

صعوبات في الهضم خصوصاً مع الدهون.

فقدان الوزن والكتلة العضلية.

رائحة نفس كريهة تشبه العفن.

اعتلال دماغي كبدي (اضطراب بسيط في الدماغ).

الحكة الجلدية دون طفح ظاهر.

ومع تقدم المرض، يمكن أن يؤثر على الدورة الدموية ومستويات الهرمونات، بل وقد يؤدي إلى سوء التغذية.

وأضافت "كليفلاند": "يمكن أن يظهر ذلك بعدة طرق، فقد تلاحظ علامات وأعراض على بشرتك وأظافرك:

راحة اليد الحمراء

تحدد "المؤسسة البريطانية للكبد" ظهور "راحة يد حمراء متقطعة" كإشارة مبكرة على تليف الكبد.

حوالي 23 بالمئة من المصابين بتليف الكبد يُصابون براحة اليد الحمراء.

أظافر تيري

أظافر تيري هي حالة يظهر فيها معظم الظفر في اليد أو القدم باللون الأبيض، أشبه بالزجاج مع وجود شريط رفيع فقط بني أو وردي عند الطرف.

وتوضح "كليفلاند كلينك": "الأشخاص المصابون بأظافر تيري لا يظهر لديهم الشكل نصف الدائري بالقرب من قاعدة الظفر. وبدلا من ذلك، يبدو تقريبا كامل الظفر باهتا".

تمت تسمية الحالة نسبة إلى الباحث ريتشارد تيري، الذي اكتشف أن حوالي 8 من بين كل 10 مرضى بتليف الكبد لديهم هذه الأظافر البيضاء.

أعراض أخرى لمرض الكبد قد تظهر على الجلد تشمل: