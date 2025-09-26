وتعد هذه الأشرطة أو الاصقات وسيلة آمنة لتنقية الأسنان من الأوساخ والبقع، ولكن يجب استخدامها بطريقة صحيحة.

كيفية استخدام شرائط التبييض؟

وذكرت مجلة "هليث" أنه يفضل استخدام شرائط التبييض مرة إلى مرتين يوميا، لمدة أسبوعين تقريبا، ولمدة 30 دقيقة في كل مرة.

وعند اختيار الشرائط، ينصح بشراء تلك التي تحمل ختم الجمعيات الصحية، مثل جمعية طب الأسنان الأميركية.

خطوات الاستعمال

البدء بشرائط ذات نسبة قليلة من مادة التبييض، لاختبار حساسية الأسنان.

تجنب تنظيف الأسنان مباشرة قبل وضع الشريط.

إخراج الشريط من العبوة، وضع الجهة التي تحتوي على الجل على الأسنان والضغط عليه، وطي الجزء المتبقي.

تجنب ملامسة الجل المبيض للثة.

ينصح بتجنب استخدام الشرائط لمدة تفوق الموصى بها.

عادة ما تعطي هذه الشرائط نتائج بعد عدة أيام من الاستعمال المنتظم.

مخاطر الإفراط في استخدامها

بشكل عام، تعد شرائط التبييض منتجا آمنا إذا التزم المستخدم بتعليمات طبيب الأسنان، وتعليمات الشركة المصنعة.

ولكنها قد ترتبط بمخاطر محتملة إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة، أو لفترة أطول من الموصى بها.

تشمل الآثار الجانبية:

حساسية الأسنان.. وهي الأثر الجانبي الأكثر شيوعا، خاصة عند الإفراط في الاستخدام.

تهيج اللثة.. يحدث ذلك إذا لامس الجل المبيض اللثة، أو عند ترك الشرائط لفترة أطول من الموصى بها.

تلف الأسنان.. رغم ندرته، إلا أن بعض مواد التبييض قد تسبب تآكل الأسنان وفقدانها للمعادن وجفافها، وحتى تلف اللب السني.