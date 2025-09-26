وقدم تقرير لمجلة "هيلث"، المتخصصة في الأخبار الصحية، 6 أطعمة ينصح بتجنب تناولها مع القهوة.

الفواكه الحمضية

قد يسبب شرب القهوة مع الفواكه الحمضية، كالليمون والبرتقال، انزعاجا هضميا بسبب حموضة القهوة.

وقد يؤدي اجتماع حموضة العصائر والفواكه الحمضية وحموضة القهوة إلى ارتجاع معدي مريئي، قد يسبب أعراضا تشمل الغثيان والانتفاخ والحرقة.

اللحوم الحمراء

تشير العديد من الدراسات إلى أن القهوة تقلل امتصاص الحديد في الأمعاء.

وتعد اللحوم الحمراء من بين أهم المصادر الرئيسية للحديد الهيمي، وبالتالي فإن شرب القهوة مع هذه الوجبة سيضعف استفادة الجسم من عناصرها الغذائية.

الحليب

يعرف الحليب بغناه بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والعضلات، والمساهم أيضا في إنتاج الهرمونات منع تجلط الدم.

وقد يؤدي تناول الحليب مع القهوة إلى تقليل امتصاص الكالسيوم وزيادة خطر فقدانه مع البول، ما قد يزيد احتمال الإصابة بحصى الكلى ومشاكل العظام.

الأطعمة المقلية

يمكن للإكثار من القهوة رفع مستويات الكوليسترول الضار، وخفض نسبة الكوليسترول النافع، ما ينعكس بشكل سلبي على القلب.

وربطت دراسات بين الأطعمة المقلية وأمراض القلب، لذا فإن الجمع بين هذين العنصرين قد يضاعف المخاطر.

حبوب الإفطار المدعمة

تدعم بعض حبوب الإفطار بمعادن مثل الزنك، إلا أن القهوة تؤثر على فعالية امتصاصه، ويفضل تجنب الجمع بينهما.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

قد يؤدي الجمع بين القهوة التي ترفع محتوياتها ضغط الدم، والصوديوم الذي يؤثر بشكل مباشر هو الآخر على ضغط الدم، إلى تفاقم هذا المرض.

وينصح بتجنب جمع القهوة مع الأطعمة عالية الصوديوم.

أطعمة آمنة لتناولها مع القهوة

الخبز.. تناوله مع القهوة يقلل الدهون الحشوية، ويقي من متلازمة الأيض.

المكسرات.. تضيف دهونا صحية وقرمشة تتناسب مع مذاق القهوة.

التوت الطازج.. يمنح فيتامينات وحلاوة طبيعية لكسر طعم القهوة القوي.

الشوفان.. غني بالألياف التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.