وذكر نائب الرئيس جيه دي فانس أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

وقال فانس للصحفيين في إحاطة بالمكتب البيضاوي "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضا التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأميركيين كما يقتضي القانون".

ووفق ترامب فإن الرئيس الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق على صفقة مقترحة بوضع تطبيق تيك توك تحت الملكية الأميركية.

وأضاف: "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثا جيدا، وأخبرته بما نفعله، وقال لي أن نمضي قدما في ذلك".

وأكد ترامب أن التطبيق "سيصبح أميركي الإدارة بالكامل"، مضيفا أن مايكل ديل وروبرت مردوخ و"ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي تماما" سيكونون جزءا من الصفقة.

ولم يصدر من "تيك توك" أي تعليق على الفور يتعلق بما صدر عن الرئيس ترامب.

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق تيك توك، الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي، علما أن لدى الرئيس الأميركي 15 مليون متابع لحسابه الشخصي.

كما أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تيك توك الشهر الماضي.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد وقع تشريعا العام الماضي يدعو "بايت دانس" الصينية إلى بيع أصول تيك توك لشركة أميركية بحلول أوائل هذا العام أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، لكن ترامب لطالما وقع أوامر سمحت لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة بينما تحاول إدارته التوصل إلى اتفاق لبيع شركة التواصل الاجتماعي.